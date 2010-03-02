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Taş atan çocuğa tahliye kararı

Polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki genç, yaşı nedeniyle hükmüyle birlikte tahliye edildi.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Şırnak’ta polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan 17 yaşındaki genç 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın yaşını da dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık İdris K. hazır bulundu

İdris K, yaptığı savunmada, söz konusu olaylara karışmadığını ileri sürerek, ''Ben polis ve göstericiler arasında kaldım. Polise taş atmadım'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının tahliye talebini de dinledikten sonra, sanığın, TCK'nın ''terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçunu içeren maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay, Terörle Mücadele Kanunu'ndaki ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesindeki ''dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek'' suçundan da 5'er yıl olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın yaş ve yargılama esnasındaki durumlarını göz önünde bulundurarak, cezayı, 7 yıl 5 ay hapse indirdi.

Mahkeme, daha sonra Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ndaki ''dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek'' suçundan verdiği 5 yıllık hapis cezasının 5 yıl ertelenmesini kararlaştırarak, sanığı hükümle birlikte tahliye etti.

Sanık İdris K, Cizre'de 9 Ekim 2009'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen izinsiz gösteriye katıldığı gerekçesiyle 11 Aralık 2009'da tutuklanmıştı.

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