Taş atan çocuğa 3.5 yıl hapis

Adana'da beşi çocuk dokuz kişiye örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlarından 3.5 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Korsan gösterilere katılan ve polise taşa atan çocuklara Adana’da ceza kararı verildi. Radikal gazetesinin haberine göre Adana ve Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde polis memurlarına ve polis araçlarına taş attıkları iddiasıyla beşi çocuk dokuz kişi mahkûm oldu. Örgüt üyeliğinden 3.5 yıl hapis cezası verilenler arasında 14 yaşındaki bir çocuk da var.



İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan’a kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla, 18 Ekim 2008’de Adana’nın Ova Mahallesi’ndeki gösteriye katılarak yasadışı slogan atıp polis memurlarını taşladıkları iddia edilen 16 yaşındaki O.N.T. ve aynı yaştaki S.A. ile M.B. yakalanıp tutuklanmıştı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan çocuklar için 1 Nisan’da karar verildi. Üç çocuğa ‘örgüt üyeliğinden’ 4’er yıl 2’şer ay, ‘örgütün propagandasını yapmak’tan da 6’şar ay 20’şer gün olmak üzere toplam 4’er yıl 8’er ay 20’şer gün hapis cezası verildi.



Hatay Dörtyol’da ise 16 Şubat 2008’de polise taş attıkları iddia edilen ve haklarında aynı mahkemede dava açılan ikisi çocuk altı kişi için önceki gün karar duruşması yapıldı. Mahkeme ‘Örgüt üyeliği ve örgütün propagandasını yapmak’ suçlarından tutuksuz 14 yaşındaki M.İ.’ye 3 yıl 6 ay 15 gün, hapis cezası verdi. 17 yaşındaki A.S. ise 4 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılırken 19-20 yaşlarındaki dört kişi 7’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2008 kasım, aralık ve 2009’un ocak ayı itibarıyla 26 çocuğa ‘örgüt üyeliği ve propagandası’ndan toplam 75 yıl hapis verildi.

