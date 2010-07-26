'Taş atan' 40 çocuk tahliye edildi

T24 - Taş atan çocuklarla ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Mardin ve Adana'da 40 çocuk tahliye edildi.



Kamuoyunda ''taş atan çocuklar'' olarak bilinen çocukları da kapsayan 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Mardin ve Adana'da tahliyeler gerçekleştirildi.



Haklarında 4 yıl 2 ay ile 4 yıl 8 ay hapis cezası verilen, cezaları Yargıtayca onaylanan 15 ile 18 yaş arasındaki 5 çocukla ilgili dosya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Dosyayı inceleyen Diyarbakır Nöbetçi Mahkemesi, H.K, E.E, F.K, İ.İ ve H.U. hakkındaki hükmün infazının durdurulmasına karar vererek, 5 çocuğu tahliye etti.



Bu arada, yasanın yürürlüğe girmesiyle avukatlar da mahkemelere yasadan dolayı müvekkillerinin tahliyeleri yönünde yazılı başvurular yapmaya başladı.



Diyarbakır'daki mahkemelerin de yasa kapsamına giren çocuklarla ilgili dosyaları çıkarmaya başladığı bildirildi.





Adana'da 35 çocuk tahliye edildi



Adana'nın Pozantı ilçesindeki cezaevinde kalan 35 çocuk yasanın yürürlüğe girmesiyle dün tahliye edildi. Çocuklar Adana ve Mersin'deki ailelerinin yanına gitti.



Adana Barosu Avukatlarından Tugay Bek, Adana Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca çeşitli tarihlerde Adana ve Mersin'de katıldıkları izinsiz gösterilerde polise taş attıkları gerekçesiyle ''terör örgütü propagandası yapma, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçlarından haklarında dava açılan, hüküm giyen ve soruşturması devam eden 500'ün üzerinde çocuk bulunduğunu ifade etti.



Bek, kanun değişikliğinden yararlanacak yaklaşık 70 çocuk bulunduğunu belirterek, '''Tahliye işlemlerine dün geceden itibaren başlandı. Bazıları ailelerine kavuştu, bazılarının ailesinin ise cezaevleri önünde bekleyişlerini sürdürüyor'' dedi.



Avukat Vedat Özkan da 20 tutuklu müvekkilinin bu kapsamda bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi;



''İnfaz savcılıklarının talebi üzerine tahliye işlemlerine ivedilikle başlandı. Hafta sonu olmasına rağmen tahliye işlemleri yapılması sevindirici. Sadece dosyası Yargıtayda olanların tahliyesi gecikebilir. İvedilikle bu dosyaların ele alınmasını bekliyoruz. Bu süreç uzun zamandır bekleniyordu. Avukatlar olarak, ailelere çocuklarını sahiplenerek benzer suça karışmamaları konusunda telkinlerde bulunmalarını istiyoruz.''



Yetkililer, bu kapsamdaki dosyaların Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdiler.