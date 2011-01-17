-TARZANLAR FIRTINAYA KAPILDI TRABZON (A.A) - 16.01.2011 - Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 3-1 yenerek puanını 7'ye çıkartan Trabzonspor, son grup maçını 26 Ocakta Beşiktaş ile oynayacak. 48. dakikada Burak'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Recep topu kornere çeldi. 65. dakikada savunmaya çarpan topu önünde bularak ceza alanına giren Jaja'nın kaleci Recep ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki plase vuruşunda top yandan auta gitti. 71. dakikada ceza alanı içindeki Burak'ın pasında, topu havalandırarak iki rakibinden sıyrılan Jaja gelişine bir vuruşla topu filelere göndererek kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 3-1 85. dakikada Bekir'in pasında ceza alanı içindeki Makukula'nın şutunda, kaleci Tolga topa müdahale etti. Dönen top ile Makukula tekrar buluştu ancak bu oyuncunun ayaklarına yatarak meşin yuvarlağın sahibi olan Tolga, rakibine ikinci kez gol izni vermedi. Karşılaşma 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Ayhan Akgöz xx, Serkan Çimen xxx Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xx, Giray xxx, Glowacki xxx, Cale xxx (Dk. 86 Ferhat ?), Engin xxx, Selçuk xxx, Jaja xxx (Dk. 81 Alanzinho x), Yattara xx (Dk. 62 Sezer x), Burak xx, Umut xxx Manisaspor: Recep xx, Şener xx (Dk. 75 Simpson x), Hüseyin xx, Burak xx, Eren xx, Ahmet xx (Dk. 61 Makukula x), Yiğit Gökoğlan xxx, Bülent x (Dk. 46 Dixon x), Bekir xx, Isaac x, Kahe x Goller: Dk. 15 Umut, Dk. 40 ve 71 Jaja (Trabzonspor), Dk. 3 Yiğit Gökoğlan (Manisaspor) Sarı Kartlar: Dk. 38 Selçuk (Trabzonspor), Dk. 17 Bülent, Dk. 35 Ahmet, Dk. 81 Bekir (Manisaspor)