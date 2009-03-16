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Spor

Tarzan'a son dakika çelmesi

Bank Asya 1. Lig'de haftanın son maçında lider Manisaspor, 2-0 öne geçtiği mücadelede lig sonuncusu Sakaryaspor'a uzatmada puan kaptırdı: 2-2.

16 Mart 2009 02:00

Bank Asya 1. Lig'de haftanın son maçında lider Manisaspor, 2-0 öne geçtiği mücadelede lig sonuncusu Sakaryaspor'a uzatmada puan kaptırdı: 2-2.

Bank Asya 1. Lig'de lider Manisaspor, zirve yarışındaki tüm rakiplerinin puan kaybettiği hafta evinde Sakaryaspor'la berabere kalarak ayağına kadar gelen fırsatı tepti: 2-2. İki farklı öne geçip sayısız gol fırsatından yararlanamayan Siyah-Beyazlılar, puanını 50'ye çıkardı, Sakaryaspor ise 23 puanla son sırada kaldı.


26'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşu Sezer soldan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Kalabane, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada Sezer aynı noktadan kazanılan frikiği direkt kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.

51'inci dakikada Sezer'in frikiği defanstan döndü. Yiğit Gökoğlan'ın bekletmeden verdiği pası Yiğit İncedemir yaklaşık 25 metreden gelişine sert bir şutla ağlara yolladı: 2-0.

54'üncü dakikada, ceza sahasının sol köşesinde Özgürcan'ın çevirmek istediği top Kalabane'nin eline çarpınca Hakem Gökhan Güneşer penaltı noktasını gösterdi. Özgürcan'ın penaltı atışı kaleci Ufuk'tan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Diakhate kafayla farkı bire indirdi: 2-1.

88'inci dakikada sağdan Burak kesti, Diakhate uygun durumda topu auta attı. Uzatmaların 3'üncü dakikadasında Özgürcan'ın sağdan ortasını kale alanı içinde kontrol eden Ferdi, dönerek sert bir vuruşla maçın skorunu ilan etti: 2-2.


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