-TARTIŞTIKLARI GENCİ YAKTILAR MERSİN (A.A) - 12.07.2011 - Mersin'de 4 kişi ''alacak meselesi'' yüzünden tartıştıkları genci, portakal bahçesinde üzerine benzin dökerek yaktı. Alınan bilgiye göre, İshak T. (18), Fatih Ö. (20), İbrahim T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aralarından birinin telefonunu zorla alarak parasını vermediğini öne sürdükleri Abdülhakim A'yı (25), iddiaya göre konuşmak için Güneş Mahallesi'ndeki portakal bahçesine çağırdı. Burada 4 genç ve Abdulhakim A. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler yanlarında getirdikleri benzini Abdülhakim A'nın üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alevler içerisinde kalan Abdülhakim A. vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Mersin Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulhakim A'nın vücudunun yüzde 40'ının yandığı bildirildi. Abdulhakim A. yapılan ilk tedavisinin ardından çevre hastanelerin yanık ünitelerinde yer olmaması nedeniyle ambulansla Adana'ya, oradan da hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden İshak T, Fatih Ö. ve İbrahim T. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.