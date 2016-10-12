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Tartıştığını babasını uyurken bıçakladı!

Cinayet zanlısı gözaltına alındı

12 Ekim 2016 00:18

Uşak'ta lise öğrencisi 15 yaşındaki D.B., kız arkadaşıyla ilişkisine karşı çıktığı gerekçesiyle tartıştığı babası 43 yaşındaki Cengiz B.’yi uykusunda bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp cinayeti haber veren ancak teslim olmayan D.B., bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Uşak’taki bir lisenin 1’inci sınıf öğrencisi D.B., iddiaya göre dün gece, kız arkadaşıyla ilişkisine karşı çıktığı için babası Cengiz B. ile tartıştı. Sert geçen tartışmanın ardından uyuyan D.B., saat 03.30 sıralarında uyanarak, mutfaktan aldığı bıçakla yan odada uyuyan babası Cengiz B.’nin yanına gitti. Liseli genç, babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra koşarak evden kaçtı. D.B., bir süre sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve giden polis, hurdacı Cengiz B.’nin kanlar içindeki cesedini buldu. Cengiz B.’nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan D.B., polisin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

 

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