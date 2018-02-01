Tartıştığı yeğenini bıçakla yaraladı, oğlunu öldürdü

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU\'da Rüstem K. (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada, yeğeni Bahar K.\'yi bıçaklayarak ağır yaraladı, kadının oğlu Ömer K.\'yi (11) öldürdü.

Olay, gece Ordu\'nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Amca Rüstem K., gece yeğeni Bahar K.\'nin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Rüstem K., Bahar K.\'yi bıçaklayarak ağır yaraladı, oğlu Ömer K.\'yi öldürdü. Olayın ardından Rüstem K. kaçarken, yaralı Bahar K. ise yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ömer K.\'nin cenazesi otopsi için devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Rüstem K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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