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Tartıştığı kayınbiraderi ve arkadaşının boğazını kesti!

Firari Baz Mehmet T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

22 Haziran 2016 19:50

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir serada çalışan Afgan uyruklu Baz Mehmet T., tartıştığı kayınbiraderi Ferdi Namazi ile arkadaşı Ferhat Özbek'in römorkta uyurken boğazını bıçakla kesti. Namazi ölürken Özbek ağır yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kumluca’ya bağlı Sarıcasu Mahallesi’nde serada çalışan ve bir süreden bu yana eşine şiddet uygulayan Afgan uyruklu Baz Mehmet T. ile birlikte çalıştığı kayınbiraderi Ferdi Namazi ve arkadaşı Ferhat Özbek arasında tartışma çıktı. 

Tartışma yatıştırılırken, Baz Mehmet T. sabaha karşı sera yakınlarındaki traktör römorkunda uyuyan Ferdi Namazi ile Ferhat Özbek’in boğazını bıçakla kesti. Sesler üzerine uyanan sera sahibi durumu jandarmaya bildirirken, Baz Mehmet T. kaçtı.

İhbar üzrine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Ferdi Namazi hastaneye götürülürken öldü. Ağır yaralı Ferhat Özbek ise, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ferdi Namazi’nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Firari Baz Mehmet T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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