Tartıştığı sürücüyü Üsküdar'dan Mecidiyeköy'e kadar takip edip kurşunladı

Yol verme tartışmasına girdiği aracın sürücüsünü Üsküdar'dan Mecidiyeköy'e kadar takip eden saldırgan, yakaladığı yerde silahını çekip kurşunladı sonra da kaçtı. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobilde çakar ve siren bulunduğu, kovalamaca sırasında bu sistemleri kullandığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, olay saat 16:00 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre Sedat Azizoğlu 34 DG 6790 plakalı otomobili ile Kısıklı'dan Boğaziçi Köprüsüne doğru ilerlerken arkasından gelen plakası henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü korna çalarak yol istedi.

Azizoğlu'nun yol vermesi ile yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü el kol hareketi yaptı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma Mecidiyeköy'e kadar yol boyunca devam etti. D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiine gelindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü silah çıkartarak Azizoğlu'nun otomobiline kurşun yağdırdı.

Sedat Azizoğlu saldırıyı yara almadan atlattı ancak otomobilinin arka camı, sol arka kapı camı, sağ ön ve arka kapısı isabet aldı. Saldırıdan sonra kaçmaya başlayan sürücü iki el daha ateş ettikten sonra izini kaybettirdi. Yaşadığı saldırının şokunu bir süre atlatamayan Azizoğlu durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ölüm korkusu yaşadığını ifade eden Sedat Azizoğlu yaşananları şöyle attı:

"Cumhurbaşkanı'nın evinin önünde trafik kilitlendi. O arada ben sağa girdim. Çakarlıaraç siren çalarak geldi. El kol hareketi yaptı ben bir şey demedim. Arkadan babası camı açtı. 'Oğlum yapmayın etmeyin' dedi. Beni Mecidiyeköy Viyadüğüne kadar takip etti. Babası camı açtı. Eliyle bana 'git git' yaptı. Ben anlamadım. Çata pat başladı. Sonra polis arkadaşları aradım. Yaklaşık 6 el ateş etti. 4-5'i arabaya geldi. Arkadan selektör yaptı. Ben taciz ediyor zannettim. Önce arkadan ateş etti. Sonra önden ateş etti" dedi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.