T24 LogoT24 Logo
Gündem

TARTIŞTIĞI OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU URLA (A.A)

22 Kasım 2010 15:35

-TARTIŞTIĞI OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU URLA (A.A) - 22.11.2010 - İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, İçmeler mevkisinde ikamet eden Ali D. (60) kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle oğlu Bülent D. (32) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D, Bülent D'ye av tüfeğiyle ateş etti. Göğsünden yaralanan Bülent D, 9 Eylül Üniversite Hastanesine götürülürken hayatını kaybetti. Akrabaları tarafından darbedilen ve iki kolu kırılan Ali D'yi linç edilmekten polis kurtardı. Ali D'nin ameliyat edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24