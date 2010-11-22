-TARTIŞTIĞI OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE VURDU URLA (A.A) - 22.11.2010 - İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, İçmeler mevkisinde ikamet eden Ali D. (60) kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle oğlu Bülent D. (32) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D, Bülent D'ye av tüfeğiyle ateş etti. Göğsünden yaralanan Bülent D, 9 Eylül Üniversite Hastanesine götürülürken hayatını kaybetti. Akrabaları tarafından darbedilen ve iki kolu kırılan Ali D'yi linç edilmekten polis kurtardı. Ali D'nin ameliyat edileceği bildirildi.