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Tartıştığı oğlunu 7 el ateş ederek öldürdü

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Faruk Y

15 Ocak 2018 23:39

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Altındağ ilçesinde Faruk Y., tartıştığı babası Rafet Y. tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. 
Olay, akşam saatlerinde Güneşevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan evli ve 3 çocuk babası Rafet Y., konuşmak için eve gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Faruk Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rafet Y., tabanca ile oğluna kurşun yağdırdı. 1 çocuk babası Faruk Y., vucuduna isabet eden 7 kurşyunla kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olaydan kısma süre sonra apartmandan çıkmaya çalışan ve komşularına \"Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti\" deyen baba Rafet Y., kapı önünde polis ekipleri tarafından silahla birlikte gözaltına alındı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Faruk Y.\'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk babası Faruk Y.\'nin madde bağımlısı olduğu ve sık sık ailesi ile tartıştığı öne sürüldü. Faruk Y.\'nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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