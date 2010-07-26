-TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU POMPALI TÜFEKLE VURDU SAFRANBOLU (A.A) - 26.07.2010 - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Hüseyin Çelebi Mahallesi Dereköy Sokak'ta, 3 çocuk annesi B.Ç. (34) ile eşi evde olmadığı sırada evlerinin bahçesine gelen komşuları Mehmet Ö. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Ç, Mehmet Ö'ye pompalı tüfekle ateş etti. B.Ç'nin yardım istediği komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Mehmet Ö. yaşamını yitirdi. Evde 2 yaşındaki kızıyla kaldığı öğrenilen B.Ç. gözaltına alındı.