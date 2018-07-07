Tartıştığı komşunu av tüfeğiyle öldürdü

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesinde, Mehmet Akbak (45), tartıştığı komşusu Mustafa Demir\'i (44), av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Soma\'nın kırsal Kızılören Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Akbak, dün saat 18.00 sıralarında mahalle meydanında, kendisi gibi çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası komşusu Mustafa Demir ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandı. Eve gidip, bir süre sonra av tüfeğini alarak geri dönen Mehmet Akbak, peş peşe iki el ateş aderek Demir\'i göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Demir, olay yerinde yaşamını yitirirken, Akbak kaçtı.

Mustafa Demir\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Soma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan Mehmet Akbak\'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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