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Tartıştığı kişiyi böyle vurdu

İSTANBUL,(DHA)- SULTANBEYLİ'de bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

24 Şubat 2018 19:15

İSTANBUL,(DHA)- SULTANBEYLİ\'de bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen Bayram Karapınar (37)  ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce silahını çeken saldırgan, Karapınar\'ı bacağından vurdu. Saldırgan kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Karapınar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

O ANLAR KAMERADA
Karapınar\'ın vurulma anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Görüntülerde Karapınar ile tartışan bir kişinin daha sonra silahını çekerek ateş etmesi ve Karapınar\'ın yere yığılması yer alıyor.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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