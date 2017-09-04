Tartıştığı kişiyi balta ile yaraladı

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski İlçesi\'nde 40 yaşındaki S.Y., tartıştığı 49 yaşındaki Tamer D.\'yi balta ile yaraladı.

Babaeski\'nin Gazi Kemal Mahallesi, Bederli Sokak üzerinde karşılaşan Tamer D. ile S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobilinde taşıdığı baltayı alan S.Y., Tamer D.\'ye vurdu. Aldığı balta darbeleriyle yaralanan Tamer D., kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, olaydan sonra gözaltına aldığı S.Y. ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.