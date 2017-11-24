Tartıştığı kardeşini bıçakladı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da Yusuf Ç., tartıştığı kardeşi Arif Ç.\'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay, Çorum\'un Ayakkabıcılar Çarşısı\'nda meydana geldi. İddialara göre, Yusuf .Ç. ve Arif Ç., kardeşler arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Ç., eline geçirdiği bıçakla kardeşi Arif Ç.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan Arif Ç., çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.