Tartıştığı kardeşi ve yengesini pompalı tüfekle öldürdü

ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi İlçesi\'nde 62 yaşındaki Halim Aydın arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi 51 yaşındaki İbrahim Aydın ile yengesi 47 yaşındaki Fethiye Aydın’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Halim Aydın, sokak ortasında kardeşi İbrahim Aydın ve yengesi Fethiye Aydın’la aynı nedenle yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halim Aydın, yanında bulunan pompalı tüfekle işten evlerine dönen kardeşi ve eşinin üzerine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Aydın çifti olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kardeşini ve yengesini öldürdükten sonra kaçan Halim Aydın, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Halim Aydın\'ın sorgusu sürerken, Fethiye ve İbrahim Aydın çiftinin cesetleri ise otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.