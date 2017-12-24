Tartıştığı iş ortağı kuzenini öldürdü

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA (Ankara) (DHA)- İSTANBUL\'daki işyerinde tartıştığı amcasının oğlu Ferhat Kara (30) tarafından tabancayla kalbinden vurularak öldürülen Hacı Mehmet Kara’nın (32) cenazesi, Ankara’nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.
Haymana Dereköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 2 amcaoğlu, İstanbul’da ortak iş yapmaya başladı. Ümraniye’deki işyerlerinde aralarında anlaşmazlık çıkan kuzenler tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Kara, kuzeni Hacı Mehmet Kara’yı abancayla kalbinden vurarak öldürdü. Hacı Mehmet Kara olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan Ferhat Kara çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hacı Mehmet Kara\'nın cenazesi ise bugün memleketi Haymana\'nın Dereköy Mahallesi\'nde cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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