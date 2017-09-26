T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tartıştığı genci otomobilin içinde böyle vurdu

  Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE  Sefaköy'de silahlı bir kişinin tartıştığı kişiyi vurma anı kameraya yansıdı

26 Eylül 2017 14:17

 

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE  Sefaköy\'de silahlı bir kişinin tartıştığı kişiyi vurma anı kameraya yansıdı.
Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Yol ortasında iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Takım elbiseli kişi silah çekince, tartıştığı genç kaçarak aracına bindi. Peşinden ateş açtığı genci aracın içinde yakalayan kişi, genci bacağından vurdu. Silahını beline koyan saldırgan rahat hareketlerle aracına binerek uzaklaştı. Silahlı saldırıya uğrayan gencin yardımına mahalle sakinleri koştu. Saldırıya uğradığı sokakta oturduğu öğrenilen genç, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaydırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı sokak sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde saldırganın genci vurması ve aracına binerek uzaklaşması yer alıyor. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEKTENİSTANBUL DHA KÜÇÜKÇEKMECE  SefaköyOlayYolTakımPeşindenSilahınıSilahlıSaldırıyaPolisinANI KAMERADA SaldırıGörüntüde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24