Tartıştığı garsona kurşun yağdırdı (2)

ŞÜPHELİ, BAŞKA BİR CİNAYET OLAYININ ZANLILARI ARASINDA

Garson Bahattin K.\'yi lokantada tabancayla yaralayan Furkan G.\'nin 23 Kasım 2016 tarihinde kent merkezinde özel güvenlik görevlisi Hakan Kalem\'in (31) öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga olayına karıştığı tespit edildi. Söz konusu tarihte Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak\'taki barda Oğuzhan G.(25) ile ağabeyi Furkan G., burada karşılaştıkları arkadaşları Hakan Kalem ile birlikte alkol aldıktan sonra tartıştı. Bu sırada Furkan G.\'nin, kendisine müdahale etmek isteyen bar müdürü Soner A.\'yı bacağından tabancayla vurdu. Bu sırada Hakan Kalem, iddiaya göre Furkan G.\'ye içki şişesiyle saldırdı. Yaşanan kargaşada göğsünden iki kurşunla yaralanan ve bu halde bardan çıkan Hakem Kalem, sokakta yaşamını yitirdi.

Olay sonrası Furkan G. yakalanırken, kardeşi Oğuzhan G. ise kaçtı. Yaklaşık 8 ay sonra polisin takibiyle yakalanan Oğuzhan G. tutuklanırken, bir süre cezaevinde kalan Furkan G. ise daha sonraki duruşmada tahliye edildi.

Olayla ilgili açılan ve halen devam eden cinayet davasında Furkan G.\'nin de tutuksuz sanık olarak yargılandığı belirlendi.



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