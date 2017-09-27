Tartıştığı eski sevgilisini yaraladı, onun sevgilisini öldürdü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da inşaat işçisi Hakan Ö., tartıştığı eski kız arkadaşı Nimet Y. ile onun sevgilisi Yusuf Akkaya\'yı bıçakladı. Saldırıda Yusuf Akkaya öldü, Nimet Y. ise ağır yaralandı.

Olay, Osmaniye Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Ö. bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Nimet Y.’nin, dönercilik yapan arkadaşı Yusuf Akkaya ile birlikte olduğunu öğrendi. Eski sevgilisini bir süre takip eden Hakan Ö., Nimet Y.’nin Yusuf Akkaya’nın evine girdiğini gördü. Bir süre sonra Hakan Ö. de eve girdi. Üçlü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Hakan Ö., yanında bulunan bıçakla önce Yusuf Akkaya’yı, sonra da Nimet Y.’yi bıçakladı. Yusuf Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Nimet Y. ise sesleri duyarak gelen komşuların yardımıyla Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden Yusuf Akkaya’nın cinsel organının kesilmiş olduğu belirlendi.

Polis, olayın ardından kaçan Hakan Ö.\'yü arıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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