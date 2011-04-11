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TARTIŞTIĞI EŞİNİ 8 YERİNDEN BIÇAKLADI SAMSUN (A.A)

11 Nisan 2011 14:38

-TARTIŞTIĞI EŞİNİ 8 YERİNDEN BIÇAKLADI SAMSUN (A.A) - 11.04.2011 - Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı eşini 8 yerinden bıçaklayarak öldüren 65 yaşındaki zanlı, gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Gazi Paşa Mahallesi'nde İbrahim Kul (65) ile 4 ay önce evlendiği eşi Fikriye Kul (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İbrahim Kul, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fikriye Kul'u çeşitli yerlerinden yaraladı. Fikriye Kul, olay yerinde yaşamını yitirdi.  Olaydan kısa süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim olan zanlı, gözaltına alındı.  Yetkililer, Fikriye Kul'un Bafra Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde 8 yerinden bıçaklandığının belirlendiğini belirtti.  Bu arada, Fikriye Kul'un, zanlı İbrahim İbrahim Kul'un ikinci eşi olduğu ve yaklaşık 4 ay önce evlendikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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