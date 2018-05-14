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Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, Erhan Ü

14 Mayıs 2018 15:10

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da, Erhan Ü. (28), köprü üzerinde tartıştığı eşi Arzu Ü.\'yü (21) 17 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Olay dün akşam saatlerinde Kastamonu Karaçomak Deresi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Arzu Ü. ile eşi Erhan Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası belinden çıkardığı bıçağı eşi Arzu Ü.\'ye art arda saplayan Erhan Ü. daha sonra kaçmak istedi. Erhan Ü. çevredeki kişiler tarafından yakalanarak, gelen polislere teslim edildi.
Kanlar içinde yerde kalan Arzu Ü. ise çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 17 bıçak darbesi aldığı belirlenen genç kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arzu Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis tarafından gözaltına Erhan Ü.’nün ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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