Tartıştığı eşine el bombası fırlattı

Macaristan'da, 61 yaşındaki bir adam, tartışırken el bombası attığı eşini ağır yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı ise gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Bekes Megye Polis Müdürlüğü'nün internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Mezöhegyes şehrinde huzurevi işleten bir çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine kadının avukatı ve polis çağrıldı. Zanlı, karısının avukatıyla görüştüğü odaya el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.