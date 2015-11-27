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Dünya

Tartıştığı eşine el bombası fırlattı

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı

27 Kasım 2015 20:51

Macaristan'da, 61 yaşındaki bir adam, tartışırken el bombası attığı eşini ağır yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı ise gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Bekes Megye Polis Müdürlüğü'nün internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Mezöhegyes şehrinde huzurevi işleten bir çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine kadının avukatı ve polis çağrıldı. Zanlı, karısının avukatıyla görüştüğü odaya el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.

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macaristanel bombasıtartıştığı eşineMezöhegyes

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