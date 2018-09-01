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Tartıştığı eşi otomobilin kapılarını kilitleyince az daha canından oluyordu

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) SARIYER'DE otomobilde eşi Barış A

01 Eylül 2018 13:40

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)
SARIYER\'DE otomobilde eşi Barış A., ile tartışma yaşayan kadın, eşi inince kapıyı kilitledi. Uzun süre araca binmeye çalışan Barış A., aracın hareket etmesi sonucu kendisini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olay Sarıyer Köybaşı Caddesi\'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilde Barış A., ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Barış A. bir süre sonra otomobilden indi. O sırada eşi ise otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre uğraştı. Eşinin kapıları açmaması üzerine Barış A.,  otomobilin hareket etmesini engellemek için otomobilin ön camına uzandı. Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yönelen Barış A.,  otomobilin hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

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