Tartıştığı berberi 10 gün sonra dükkanında öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de İshak D., traş olmak için gittiği berber 64 yaşındaki Mehmet A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Şahıs, 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi bıçakla öldürdü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir şahıs, 10 gün önce kavga ettiği berberi bıçakla öldürdü.

Olay, 13 Ağustos Cuma günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen İshak D., traş olmak için cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan İsak D., aradan 10 gün geçtikten sonra berber dükkanına tekrar gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.'yı bıçaklayarak öldürdü.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. isak D.'nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.