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TARTIŞTIĞI BABASINI TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ SAKARYA (A.A)

06 Eylül 2010 17:13

-TARTIŞTIĞI BABASINI TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ SAKARYA (A.A) - 06.09.2010 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü.  Edinilen bilgiye göre, 32 Evler Mahallesi 812. Sokak'ta yaşayan Murat A. (30), henüz belirlenemeyen bir nedenle birlikte yaşadığı babası Hasan A. (58) ile tartışmaya başladı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A, yanında taşıdığı tabancayla babasına birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde ölen Hasan A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli Murat A, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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