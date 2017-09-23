Tartıştığı babasını öldürdü

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 20 yaşındaki İsmail Kablı, tartıştığı babası 42 yaşındaki Muzaffer Kablı\'yı av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, dün Şehitkamil İlçesi\'ne bağlı Nurtepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Yakın tarihte askere gitmeye hazırlanan İsmail Kablı, henüz bilinmeyen nedenle babası Muzaffer Kablı ile tartışmaya başladı. İsmail Kablı, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak babası Muzaffer Kablı\'ya doğru ateş açmaya başladı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Muzaffer Kablı, olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kablı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kablı\'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Babasının ölümüne yol açan İsmail Kablı ise karakola gidip polise teslim oldu.