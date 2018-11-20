Tartıştığı babasını bıçakladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, H.T. (15) tartıştığı babasını sırtı ve omuzundan bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle H.T. ile babası Mahmut T. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., babasını sırt ve omuzundan bıçakladı. Yaralanan Mahmut T., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mahmut T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Babasını bıçaklayan H.T. ile ilgili polis işlem başlattı.

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