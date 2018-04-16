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Tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Kerim Sivrikaya birlikte alkol aldığı arkadaşı Rıdvan Değerli'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın sonunda, otomobille ezerek öldürdü

16 Nisan 2018 20:17

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de Kerim Sivrikaya birlikte alkol aldığı arkadaşı Rıdvan Değerli\'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın sonunda, otomobille ezerek öldürdü. Polis tarafından yakalanan Sivrikaya, tutuklandı.
Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri mevkiinde gece ormanlık alanda otomobil içinde alkol alan Rıdvan Değerli ile Kerim Sivrikaya arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değerli elindeki içki şişesi ile arkadaşı Sivrikaya\'nın kafasına vurdu ve otomobilden inerek kaçmaya başladı. Kerim Sivrikaya ise otomobilini hareket ettirip Rıdvan Değerli\'yi kovalamaya başladı. Sivrikaya kısa süre sonra yakaladığı Değerli\'yi aracıyla çarparak yere düşürdü. Kerim Sivrikaya ardından otomobiliyle Rıdvan Değerli\'yi ezip, olay yerinde bırakarak kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar sabah Rıdvan Değerli\'ye ait cesedi fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada olayın cinayet olduğunu belirledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde ilk olarak Değerli\'ye çarpan aracın plakası tespit edildi, sonra araç bulundu. Arkadaşını otomobille ezen Kerim Sivrikaya yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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