Tartıştığı annesini bıçaklayan kız çocuğu serbest

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, okula gitmemek için tartıştığı annesi Serpil K.\'yi (49) mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla sırtından yaralayan S.K. (14) adlı kız çocuğu, kadının şikayetçi olmaması üzerine, sevk edildiği savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi\'ye bağlı Altıntop Mahallesi\'nde meydana geldi. Ev kadını Serpil K., 8\'inci sınıf öğrencisi kızı S.K.\'yi okula gitmesi için uyandırdı. Okula gitmek istemediği iddia edilen S.K., annesiyle bu yüzden tartıştı. Tartıma sürerken, mutfağa giden S.K., eline aldığı ekmek bıçağıyla annesini sırtından yaraladı. Hafif yaralanan Serpil K.\'nin çığlığını duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Serpil K., sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Serpil K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen S.K., annesinin şikayetçi olmaması üzerine ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.