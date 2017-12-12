T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tartıştığı alacaklısını kovalayıp tabancayla yaraladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak borç anlaşmazlığı yüzünden tartışan iki kişi arasında kavga çıktı

12 Aralık 2017 19:09

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde alacak borç anlaşmazlığı yüzünden tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sonrası İbrahim D., alacaklı olduğu Bayram K.\'ye ve çevreye rastgele ateş açtı. Karnına 2 mermi isabet eden Bayram K. yaralandı, 6 araçta da hasar meydana geldi. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Hacet Mahallesi, Kaçmaz Sokak\'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre İbrahim D. alacaklı olduğu Bayram K. ile bir apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim D. yanındaki tabancayla Bayram K.\'yi kovalamaya başladı. Bayram K. caddeye doğru koşarken, İbrahim D. de arkasından koşup tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin ikisi Bayram K.\'nin karın boşluğuna isabet etti. Mermilerin hedefi olan 6 araçta ise kurşun delikleri oluştu.
Yaralı Bayram K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü, İbrahim D. ise olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
Olay yerini emniyet şeridiyle kapatan polis çevredeki güvenlik kameralarını, hasar gören araçları ve boş kovanları inceledi. Çevrede çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelinin yaklaşık 2 şarjör mermi boşalttığı belirlendi. Gözaltına alınan İbrahim D.\'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Bayram K.\'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.
Yaşanan olay, iki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların apartman köşesinde konuştuğu ardından İbrahim D.\'nin tabancasını çıkararak Bayram K.\'yi kovaladığı ve ateş açtığı yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaKavgaBayramKarnınaOlayHacet Mahallesi Kaçmaz SokakTartışmanınTabancadanMermilerinYaralı BayramAlanyaEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiGözaltınaYaşanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24