T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tartıştığı akrabasını sokak ortasında vurdu

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

25 Eylül 2015 23:45

Rize'de Cengiz A., kavga ettiği akrabası İrfan A.’yı tabanca ile vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Yeniköy Mahallesi Çarşı Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cengiz A. ile İrfan A. arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İrfan A.’ya ait çaycı dükkanı önünde başlayan kavga sırasında bitişikteki berber dükkanının da camı kırıldı. Kırılan camdan girdikleri berber dükkanında kavgayı sürdüren iki akraba, daha sonra yine dışarı çıkarak birbirlerine vurmaya devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu sırada aniden belinden çıkarttığı tabancayı ateşleyen Cengiz A., İrfan A.’yı kasığından yaralandıktan sonra kaçtı. Yere düşen, ardından da dükkanına sığınan İrfan A., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sırasında cam kesikleri ile yaralanan Cengiz A.’nın da Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Taşçıoğlu Cami’nin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

akrabatartışmahaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24