Tartıştığı akrabasını sokak ortasında vurdu

Rize'de Cengiz A., kavga ettiği akrabası İrfan A.’yı tabanca ile vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Yeniköy Mahallesi Çarşı Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Cengiz A. ile İrfan A. arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İrfan A.’ya ait çaycı dükkanı önünde başlayan kavga sırasında bitişikteki berber dükkanının da camı kırıldı. Kırılan camdan girdikleri berber dükkanında kavgayı sürdüren iki akraba, daha sonra yine dışarı çıkarak birbirlerine vurmaya devam etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu sırada aniden belinden çıkarttığı tabancayı ateşleyen Cengiz A., İrfan A.’yı kasığından yaralandıktan sonra kaçtı. Yere düşen, ardından da dükkanına sığınan İrfan A., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sırasında cam kesikleri ile yaralanan Cengiz A.’nın da Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Taşçıoğlu Cami’nin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.