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Tartıştığı akrabasını av tüfeğiyle öldürdü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde 24 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan akrabası 36 yaşındaki A

10 Ekim 2017 15:03

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde 24 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan akrabası 36 yaşındaki A.Ç. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Polis, cinayet şüphelisini arıyor.
Gazipaşa\'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde saat 02.00 sıralarında otomobiliyle gezen A.Ç., Karadağ mevkiinde akrabası Oğuzhan Yılmaz ve V.Ç. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.Ç. ile Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden av tüfeğini alan A.Ç., Oğuzhan Yılmaz\'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Yılmaz\'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki müdahalenin ardından Alanya\'ya sevk edilen Yılmaz, kurtarılamadı. Saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralanan V.Ç. ise Gazipaşa Devlet Hastanesi\'nde ayakta tedavi edildi. Oğuzhan Yılmaz\'ın cenazesi morga konuldu.
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan cinayet şüphelisi A.Ç.\'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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