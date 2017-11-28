Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Yavuz ÇİFTÇİ/HAYMANA (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Haymana ilçesinde Tuğrul Ercan Şahin (33), tartışma sırasında ağabeyi Turgay Şahin\'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Haymana ilçesinde meydana geldi. Tuğrul Ercan Şahin, evine gittiği ağabeyi Turgay Şahin ile sohbet ederken, aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuğrul Ercan Şahin, evdeki otomatik av tüfeği ile ağabeyine iki kez ateş etti. Karnından ve göğsünden yaralanan Turgay Şahin, yakınlarının çağırdığı ambulansla Haymana Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, evli ve 2 çocuk babası Turgay Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından gözaltına alınan Tuğrul Ercan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, \"Uyarmak istemiştim, çok pişmanım\" dedi. Komşuları, Turgay Şahin\'in sürekli alkol alması nedeniyle kardeşinin kendisiyle sık sık tartıştığını iddia etti.



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