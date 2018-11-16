Tartıştığı ablası ile sevgilisini vurdu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, Caner Ş. (19), tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile onun sevgilisi Samet B.\'yi (32) tabancayla vurarak, yaraladı. Kaçan Caner Ş.\'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Caner Ş., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.\'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Buradan kaçan Caner Ş., başka adreste bulunan ve ablasının sevgilisi olduğu belirtilen Samet B.\'yi de tabancayla ateş ederek yaraladı. Yaralı çift, olayı görenlerin ihbarlarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cansel Ş. ve Samet B.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan Caner Ş.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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