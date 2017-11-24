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Tartıştığı 2 liseliyi okul önünde bıçakla yaraladı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı lise öğrencileri E

24 Kasım 2017 22:08

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı lise öğrencileri E.A.A. (17) ve A.B.S.\'yi (17) okul önünde bıçaklayarak yaraladı. Öğrenciler hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bir erkek şüpheli, iddiaya göre, daha önce tartıştığı iki öğrenciyi bulmak için okulun önüne gelip beklemeye başladı. Bir süre sonra okuldan çıkan E.A.A. ve A.B.S.\'nin yolunu kesen saldırgan, öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan üzerinde taştığı bıçak ile E.A.A. ve A.B.S.\'yi bıçakla bacaklarından yaralayıp kaçtı.
Kanlar içinde kalan iki lise öğrencisine, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Öğrencilerin tedavileri devam ederken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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