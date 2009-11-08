Tartışmalı sağlık reformu Kongre'den geçti

ABD'nin sağlık sisteminde son 40 yıldaki en büyük değişikliği oluşturan tarihi nitelikteki plan, Temsilciler Meclisi'nde 215'e karşı 220 oyla kabul edildi.



Amerikalıların hemen hemen tamamına sağlık sigortası imkanı veren ve insanların önceki sağlık koşullarından ötürü sigortadan yararlanabilmelerini reddetme gibi uygulamaları yasaklayan tasarının kabulü, Obama için önemli bir zafer olarak görülüyor.



Kabulü için 218 oy gereken tasarının oylamasında, tasarıya Cumhuriyetçi kanattan sadece 1 oy çıktı, 39 Demokrat milletvekili aleyhte oy kullandı. Sağlık sigortası edinmeye mali olanakları yetmeyenlerin de sigortadan yararlanabilmelerine imkan sağlayan, büyük şirketlerin çalışanlarını sigortalatmasını yasayla zorunlu kılan, sigorta şirketlerinin cinsiyet ya da sağlık geçmişi gibi nedenlerden dolayı fazla prim almasına yasak koyan tasarıyı, birçok Cumhuriyetçi milletvekili, 1 trilyon dolara mal olması, varlıklı kesime yeni vergiler getirmesi, özel sağlık sektörüne hükümetin müdahalesi gibi gerekçelerle eleştiriyor.



Demokratlar ise bu yasa sayesinde sağlık sigortası olmayan 36 milyon Amerikalının sigortalanacağını, sağlık ya da gelir durumlarına bakılmadan Amerikalıların yüzde 96'sına sağlık sigortası imkanı tanınacağını belirtiyor.



Senatoda onaylanması gerekiyor



Obama'nın iç siyasetteki en büyük önceliğini oluşturan sağlık reformu planının hayata geçirilmesi için, Senato'da da görüşülüp onaylanması gerekiyor. Tasarı, Senatonun onayının ardından Temsilciler Meclisi ve Senatoda kabul edilen iki ayrı versiyonun üyeleri kongrenin her iki kanadı tarafından atanacak "konferans komitesi"nce tek bir tasarı haline dönüştürülmesi, bu son birleştirilmiş haliyle yine her iki kanat tarafından onaylanması ve Obama tarafından imzalanmasından sonra hayata geçecek.



Obama teşekkür etti



Bu arada Obama, tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabulünün ardından yaptığı açıklamada, meclise yoğun çalışmasından dolayı teşekkür ederek, "ABD'de sağlık reformunu hayata geçirmeye sadece iki adım kaldı. Şimdi Senato da aynı adımı atmalı ve kendi versiyonunu onaylamalı. Bunu yapacağına da eminim. Yıl sonuna kadar reform planını imzalayıp yasalaştırmayı dört gözle bekliyorum" dedi.