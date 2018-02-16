Tartışmalı pozisyonların bol olduğu maçtan beraberlik çıktı!

Kartal, 1 aylık yoğun maç trafiğine kayıpla başladı. Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar hem zirve yarışında yara aldı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi iki yıldızını kart cezası nedeniyle kaybetti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, geçen haftaki Kardemir Karabükspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Güneş, ligin 21. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 11'inde yer alan Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia, Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma'nın yerine Atiker Konyaspor karşısında Jeremain Lens, Vagner Love, Tolgay Arslan ve Caner Erkin'e şans verdi.



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 11'de biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Özdilek, Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Wilfried Moke'nin yanı sıra Eren Albayrak ve Moryke Fofana'nın yerine Jens Jonsson, Mehdi Bourabia, Nejc Skubic'i sahaya sürdü.



İlk yarıda rakibine nefes aldırmayan Beşiktaş son haftaların formda ismi Talisca ile girdiği pozisyonlarla golün sinyalini verdi. 27. dakikada Babel'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, Atiba'ya çarpıp ağlarla buluştu. Golden sonra Vagner Love ile mutlak bir golü kaçıran Kartal, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu arada ilk yarının sonlarında Konyaspor'un Jahovic ile bulduğu gol hakem Alper Ulusoy tarafından faul gerekçesiyle geçerli sayılmazken, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe 39. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.



İkinci yarıda ise maçta roller değişti. Fofana'nın oyuna girmesiyle hareketlenen ev sahibi takım Beşiktaş kalesine etkili gelmeye başladı. 60. dakikada Konyaspor'un flaş transferlerinden Adis Jahovic sahne çıktı ve bu sezon 15. golünü Beşiktaş ağlarına yolladı. Golün şokunu atlatmaya çalışan Beşiktaş, Talisca ve Lens ile girdiği net fırsatları değerlendiremedi. 82. dakikada ise adeta maçın kırılma anı yaşandı. Konyaspor üst üste 2 net pozisyon yakaladı. Önce Jahovic karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabri'yi geçemedi, ardından Hadziahmetovic'in vuruşunu Pepe çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Öte yandan ikinci yarıda Pepe'nin ardından sarı kart gören Talisca da cezası sebebiyle Fenerbahçe derbinde forma giyemeyecek.



Bu skorun ardından Beşiktaş 41, Atiker Konyaspor 21 puanda haftayı tamamladı.



ATİKER KONYASPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

STAT: Büyükşehir

HAKEM: Alper Ulusoy



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson Milosevic, Mehdi, Eto'o, Jahovic.

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Babel, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş