Tartışmalı mekân ‘Lokma’ adıyla açıldı

Topbaş’ın oğlu ve akrabalarının Rumelihisarı’nda ’onarım’ ruhsatı ile tadilat yaptığı “Lokma Cafe - Restoran” faaliyete geçti





Rumelihisarı’ndaki gençlerin buluşma noktası olan ’Ali Baba’nın yeri’ seçimlerden önce tartışma konusu olmuştu. CHP yaptığı açıklama ile Kadir Topbaş’ın oğlu ve akrabalarının ortak olduğu yerin Boğaziçi ön görünüm olduğunu ve ’basit onarım’ ruhsatı ile inşaat yapılarak 45 metrekarelik yerin iki katına çıkartıldığını iddia etti.



Yalanlamıştı



CHP’nin bu iddiasına Kadir Topbaş’tan hemen cevap geldi. Yapılan yazılı açıklamada Rumelihisarı 71 ada 2 nolu parselin tapuda kargir ev, kargir dükkan göründüğü belirtildi ve çay bahçesi sahibinin ise Emine Kocadağ olduğunun altı çizildi. İşte bu gelişmelerden sonra VATAN, söz konusu 71 ada 2 parselin sahibinin İBB’nin yaptığı açıklamanın aksine Emine Kocadağ’a değil Topbaş ailesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Açıklamada sözü geçen Kocadağ sadece 12 parselin 4 hissesine sahipti. Geri kalan 8 hisse ise Kadir Topbaş ve kardeşlerine aitti.



Bütün bu tartışmalar içinde söz konusu yerin tadilatı bitti. İBB Meclisi’nin açıldığı gün yani pazartesi günü ise söz konusu yer Rumelihisarı’nda faaliyete geçti. “Lokma” adıyla hizmete açılan işletmenin sahibi olarak ise Emre Kocadağ görünüyor. Kağıt üzerinde İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın ya da oğlunun ’Lokma’da herhangi bir ortaklığı bulunmuyor. Ancak garsonlara ’Burası kimin?’diye sorduğumuzda ’Sütiş ile Saray Muhallebicisi ortak olarak açtı’ cevabını veriyor.



Lokma toplam üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm ilk giriş, bu bölümü sundurma olarak adlandırabiliriz. Bu alan ortalama 90 kişiye aynı anda hizmet verilebiliyor. Manzarası ise Boğaz. Caddeden 1.5 metre yükseklikte olduğunuz için cadde trafiği manzarayı engellemiyor. Üst taraf ise portatif çatı ile kapalı. İkinci bölüm ise mekanın kapalı alanı. Burası da yaklaşık 60 kişiye hizmet edebilecek nitelikte. Alanlar toplandığında Lokma’nın kapasitesi 150 kişi.



Boğaz tarifesi



Lokma’da alkollu içecek yok. En ucuz içecek su ve fiyatı ise 1 TL. Çay ise 2 TL. Lokma’nın mönüsüne bakıldığında özellikle kahvaltı konusunda iddialı olduğu ortaya çıkıyor. Kayısıdan jambona, meyve salatasından bal - kaymağına kadar zengin bir yelpazeye sahip. Lokma’da ana yemekler ise 12.5 TL’den başlıyor. Izgara diet tavuk bu fiyattan müşteriye verilirken hamburgerin fiyatı ise 14 TL. En pahalı yemek ise 18.5 TL bedel ile Rumeli Steak.



Duvarına yıkım kararı var



Restoran 1999 yılında yapıldı. İstanbul Defterdarlığı duvarın devlet arazisine yapıldığını belirterek yıkım kararı çıkardı. Arsa sahibi olarak Topbaş ailesi bu karara itiraz etti ve konuyu yargıya taşıdı. Son sözü ise Danıştay 10. İdare Mahkemesi söyledi. 15 Nisan 2008 tarihinde söz konusu duvarın yıkılması için son karar verildi. Söz konusu duvar yıkılırsa, sundurma ile bitişik olduğu için Lokma’ya ikinci bir tadilat da kaçınılmaz olacak.

