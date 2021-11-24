Tartışmalı komedyenler Dave Chappelle ve Louis CK, Grammy'de aday gösterildi

Biri transfobik şakaları, diğeri ise cinsel taciz suçlamalarıyla tepki çeken iki komedyen olan Dave Chappelle ve Louis CK, son stand-up gösterileriyle Grammy ödüllerine aday gösterildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Chapelle ve şair Amir Sulaiman, Netflix özel içeriği olan 8:46 ile en iyi konuşmalı albüm kategorisinde de aday gösterildi. Albümün aday olduğu kategoride, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın “A Promised Land” kitabının kayıt albümü de aday gösterildi.

48 yaşındaki komedyen Dave Chappelle, son Netflix gösterisi The Closer’da transfobik şakalar yaptığı gerekçesiyle tepki çekmişti. Netflix’te çalışanlar, gösterinin platformda yer almasını protesto etmişti.

Stand-upçı Louis CK de geçmişte çeşitli cinsel taciz suçlamalarıyla ve kadın komedyenlere teşhircilik yapmakla suçlanmıştı. Bir süre gösterilerden uzak kalan Louis CK’in son gösterisi sürpriz bir şekilde ne iyi komedi albümü olarak aday gösterildi.

Dave Chappelle daha önce en iyi komedi albümü kategorilerisinde üç kez Grammy ödülü almıştı.