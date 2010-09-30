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Dünya

Tartışmalı karikatürler kitap oldu

Danimarkalı bir gazetecinin İslam dünyasını rahatsız eden karikatürlerle ilgili kitabı bugün Danimarka'da piyasaya çıktı.

30 Eylül 2010 03:00

T24- Danimarkalı bir gazetecinin İslam dünyasını rahatsız eden karikatürlerle ilgili kitabı bugün Danimarka'da piyasaya çıktı.


Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Arnold Busck kitabevinde çalışan bir görevli, Flemming Rose'un kaleme aldığı "Sessizliğin Zorbalığı" adlı 499 sayfalık kitabın satışa sunulduğunu, şimdiden bir sürü talep geldiğini ve muhtemelen daha da geleceğini belirtti.
 

Jyllands-Posten gazetesi yayınevi tarafından, tehditlere rağmen çıkarılan kitabın orta sayfalarında, İslam dünyasını rahatsız eden karikatürlerin yer aldığı Jyllands-Posten gazetesinin nüshasının fotoğrafı da yer alıyor. Gazete, söz konusu karikatürleri 30 Eylül 2005 tarihinde yayımlamıştı.


Kitap yüzünden ölüm tehditleri alan Flemming Rose ile ilgili AFP'ye açıklamada bulunan Danimarka Dışişleri Bakanlığında görevli Klavs Holm, Danimarka'da ifade özgürlüğünün demokrasinin mihenk taşı olduğunu ve bu nedenle de yasalara uyduğu sürece, her kişinin istediği kitabı bastırıp, yayımlamakta özgür olduğunu belirtti.


Flemming Rose ise kitabı ile provokasyon yaratmak istediği yönündeki iddiaları reddediyor ve sadece karikatürlerin yayımlanma hikayesini anlatmak istediğini dile getiriyor.

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