Tartışmalı iç güvenlik paketi Meclis'te

Jandarma ve emniyetin yetkilerinde düzenleme içeren iç güvenlik reformu paketi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Pakette toplantı ve gösterilerle ilgili birçok düzenlemenin yanı sıra, pasaport alımı ve soyadı değişikliği gibi pek çok konuda da bazı adımlar atılıyor.

Molotof kokteylinin saldırı aracı sayıldığı yeni düzenlemeyle ilgili, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ekim ayındaki grup toplantısında verdiği diğer ayrıntılar şöyle:

— Maskeli eylemcilere ceza gelecek.

— Gösteriye silahla katılanlara verilecek ceza artırılıyor. Silahlı eylemciye 2.5-4 yıl arasında hapis cezası verilecek.

— Polisin şahıs ve araç aramalarında yetkisi genişletilecek.

— Polisin gözaltı süresi vali yardımcısı ve üs amirin denetiminde 24 saat olacak. Bu süre, savcı kararıyla 48 saate uzatılabilecek.

— Düzenlenen eylemlerde verilen zararları bundan sonra eylemci ödeyecek.

— Sanal ortamda nefret ve teröre çağrı da artık suç sayılacak.

— Polisin yetkilerinin denetimi için Kolluk Gözetim Komisyonu kurulacak. Komisyonda STK’lar da yer alacak.

— İstihbari dinlemeleri denetlemek için de Meclis'te komisyon kurulacak. Bu komisyona tüm partilerden milletvekilleri katılacak.