Tartışmalı Fransız yazardan açıklama



Michel Houellebecq, son romanı "Soumission"un (Boyun Eğme) Almanca yayınlanması nedeniyle Köln'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Kitabının İslam karşıtı olmadığını vurgulayan Houellebecq, "Paris saldırıları sonrasında şunu da eklemek zorundayım: Bu kitap İslam karşıtı değil. Ama herkesin İslam karşıtı bir kitap kaleme alma hakkı var" dedi.

Charlie Hebdo, 12 kişinin katledildiği saldırı öncesindeki son sayısının kapağında Michel Houellebecq'e yer vermişti.

Derginin kapağında, “Sihirbaz Houellebecq’ten son kehanet: 2015’te dişlerimi kaybediyorum, 2022'de oruç tutacağım” ifadeleri yer alıyordu.

Fransız kamuoyunun gündemindeki Houellebecq, son romanı "Soumission" ile Charlie Hebdo ekibinin de dikkatlerini üzerine çekmişti.

2022 yılı Fransa'sında yaşanabilecek siyasi gelişmelerin kurgulandığı romanda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Müslüman aday zaferle çıkıyor.