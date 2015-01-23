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Dünya
Deutsche Welle

Tartışmalı dergi Almanya'da yok satıyor

İslam karşıtı karikatürleri nedeniyle 12 kişinin katledildiği silahlı baskına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo Alman okurlardan büyük ilgi görüyor.

23 Ocak 2015 12:43


Baskın sonrası yayınlanan ilk sayısı geçen cumartesi Almanya'da da dağıtıma çıkmış, 5 bin nüsha olarak bayilere dağıtılan dergi saatler öncesinden kuyruklara giren okurlarca birkaç dakika içinde kapışılmıştı.

Derginin gördüğü büyük ilgiyi dikkate alan yayıncı şirket, 50 bin adet Charlie Hebdo nüshasını daha dağıtıma verdi.

Derginin 25 ülkede 3 milyon adet basılacağı açıklanmış, okurların gösterdiği büyük ilgi üzerine baskı adedi 7 milyona çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerinin 4 sayfasını yayınlayan Cumhuriyet gazetesiyle ilgili soruşturma açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransızCharlie Hebdo AlmanAlmanyaCharlie HebdoCumhuriyet Başsavcılığı Charlie HebdoCumhuriyetDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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