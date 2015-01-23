Tartışmalı dergi Almanya'da yok satıyor



Baskın sonrası yayınlanan ilk sayısı geçen cumartesi Almanya'da da dağıtıma çıkmış, 5 bin nüsha olarak bayilere dağıtılan dergi saatler öncesinden kuyruklara giren okurlarca birkaç dakika içinde kapışılmıştı.

Derginin gördüğü büyük ilgiyi dikkate alan yayıncı şirket, 50 bin adet Charlie Hebdo nüshasını daha dağıtıma verdi.

Derginin 25 ülkede 3 milyon adet basılacağı açıklanmış, okurların gösterdiği büyük ilgi üzerine baskı adedi 7 milyona çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerinin 4 sayfasını yayınlayan Cumhuriyet gazetesiyle ilgili soruşturma açmıştı.