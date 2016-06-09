Tartışmalı Bilderberg konferansı başlıyor



Dört günlük Bilderberg Konferansı bugün Almanya'nın Dresden şehrinde başlıyor. Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılacak olan buluşmaya politikacılar, iş dünyasından temsilciler ve bilim insanları katılacak. Dünya politikasının tartışılacağı Bilderberg Konferansı diğer uluslararası buluşmaların aksine kamuoyuna kapalı yapılıyor. Dresden'deki istişarelere Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de katılacak. 400 polisin görevlendirildiği konferansın yapılacağı otelin çevresinde 15'ten fazla kişinin toplanması yasaklandı.

130 dolayında davetlinin beklendiği Bilderberg Konferansı ‘demokrasinin temel prensipleriyle bağdaşmayan elitler grubu buluşması' olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Pazar gününe kadar 20 protesto gösterisi düzenleneceği öğrenildi. Sol Parti Genel Başkanı Katja Kipling Bilderberg konferansının ‘demokrasinin değil aristokrasinin' buluşması olduğunu ve ‘demokratik meşruiyeti olmayanlarla sırf ailevi bağlantılarından dolayı bir araya gelenler arasındaki görüşmelerin zengin zümrenin ülke yönetimi üzerindeki nüfuzunu güçlendirmeyi amaçladığını' söyledi.

Gizlilik kuşkuuyandırıyor

Bilderberg konferansları Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla başlatılmıştı. Konferanslarda karar alınmıyor, ayrıntılı gündem hazırlanmıyor ve hür fikir teatisine imkan tanımak için ‘ketumiyet' esas alınıyor. Konferans, 1954 yılında ilk buluşmanın yapıldığı Hollanda'daki otelin adını taşıyor.

64'üncü Bilderberg konferansının gündeminde mülteci krizi ile Avrupa, ABD, Çin ve Rusya'nın siyasi ve ekonomik duruöuyla Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alınacağı açıklanmıştı.