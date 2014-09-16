Tartışma yaratan formalar için sporculardan cevap: Gururla giyiyoruz

Formalarıyla olay yaratan Kolombiyalı kadın bisikletçiler, “Bizim seksi olmak ya da dikkat çekmek gibi bir niyetimiz yoktu. Formalarımızla gurur duyuyoruz” dediler.

Toscana Bisiklet Turu’nda giydikleri formalarla dünya çapında sansasyon yaratan Kolombiya’nın Velo takımının bisikletçileri, ilginç açıklamalar yaptı.

Takım adına konuşan bir sporcu, “Biz o formaları seksi olmak ya da dikkat çekmek için giymedik. Bu iddialar çok komik, zira biz uzun zamandır Kolombiya’da bu formalarla yarışıyoruz. Biz sporcuyuz, kendimizi hiç seksi bulmuyoruz. Formalarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Belden aşağısı çıplak etkisi yaratan formalar büyük tartışmalara neden olmuştu.