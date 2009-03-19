T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tartışılan Vali merkezi istiyor

Aydın Valisi Mustafa Malay, İçişleri Bakanlığı'na merkeze alınması için dilekçe verdiğini bildirdi.

19 Mart 2009 02:00

Aydın Valisi Mustafa Malay, İçişleri Bakanlığı'na merkeze alınması için dilekçe verdiğini bildirdi.

Vali Malay, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Partinin Aydın mitingine ilişkin hakkında çıkan haberlerle ilgili yarın açıklamada bulunacağını belirtti.

Malay, bürokratları mitinge davet ettiği yönündeki iddianın kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Kendisine yönelik iftiraların devlet ve valililik müessesine zarar verdiğini gördüğünü ifade eden Malay, "Bir kişi dahi inanmış olsa devletimiz için sıkıntıdır. Yarın açıklama yapacağım. İçişleri Bakanlığı'na merkeze alınmam için dilekçe verdim" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24