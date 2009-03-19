Tartışılan Vali merkezi istiyor

Aydın Valisi Mustafa Malay, İçişleri Bakanlığı'na merkeze alınması için dilekçe verdiğini bildirdi.



Vali Malay, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Partinin Aydın mitingine ilişkin hakkında çıkan haberlerle ilgili yarın açıklamada bulunacağını belirtti.



Malay, bürokratları mitinge davet ettiği yönündeki iddianın kesinlikle doğru olmadığını söyledi.



Kendisine yönelik iftiraların devlet ve valililik müessesine zarar verdiğini gördüğünü ifade eden Malay, "Bir kişi dahi inanmış olsa devletimiz için sıkıntıdır. Yarın açıklama yapacağım. İçişleri Bakanlığı'na merkeze alınmam için dilekçe verdim" dedi.

