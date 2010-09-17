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TARTIŞILAN ALEX, DERBİLERİN YILDIZI İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 14:21

-TARTIŞILAN ALEX, DERBİLERİN YILDIZI İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig'de 19 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile yapılacak sezonun ilk derbisi öncesi, bu sezonki performansıyla tartışılan Alex, derbilerin yıldızı olarak ön plana çıkıyor. Teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ın getirilmesiyle bu sezon bazı maçlarda yedeğe çekilen ve performansıyla eleştirilen Brezilyalı yıldız, geçmişteki derbilere golleriyle damga vurdu. Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren ve sarı-lacivertli futbol takımının tarihine altın harflerle geçen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplam 31 derbide forma giyerken, 14 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu 17 kez forma giydiği Beşiktaş'a 9, 14 kez oynadığı Galatasaray'a ise 5 gol attı. Fenerbahçe'de bu sezon 4 lig maçında da forma giyen ve 2 gol atan Alex, ligdeki toplam gol sayısını 96'ya yükselterek, ''100'ler Kulübü''ne girmek için geri sayıma başladı. Türkiye'de 7. sezonunu geçiren Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla şimdiye dek çıktığı 178 lig maçında toplam 96 gol attı. -BEŞİKTAŞLILAR BOBO'YA GÜVENİYOR- Sezonun ilk derbisinde, siyah-beyazlıların gol yollarında en büyük kozu Bobo olacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon ligde 3 golle, Nobre ile birlikte en skorer ismi olan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon penaltı kaçırdığı Kadıköy'de bu sezon gol atarak, takımının galibiyetinde pay sahibi olmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki 4 maçından 3'ünde forma giyen Bobo, son Ankaragücü maçında 2 kez fileleri havalandırdı. ''Bobo'' lakaplı Deivson Rogerio da Silva, Türkiye kariyerinde şimdiye dek çıktığı 126 lig maçında toplam 52 gol attı. Maç öncesi ezeli rakiplerin aralarında oynadıkları son 10 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakiplerin 7'si Süper Lig, 2'si TFF Süper Kupa, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 randevusunda Fenerbahçe 8, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrılırken, bu süre içinde hiçbir maç berabere sonuçlanmadı. 4'ü BJK İnönü, 3'ü FB Şükrü Saracoğlu, birer kez de İzmir Atatürk, Köln Rhein Energie ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere yapılan son 10 maçta Fenerbahçe toplam 16, Beşiktaş ise 12 gol attı. Fenerbahçe, rekabetteki son 10 randevunun 9'unda gol atmayı başarırken, Beşiktaş 3 karşılaşmada suskun kaldı.

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